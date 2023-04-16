Беспилотник с взрывчаткой обнаружили в Брянске
В Брянске обнаружили беспилотный летательный аппарат. БПЛА нес взрывчатку, пишет Baza.
Упавший аппарат самолетного типа обнаружил местный житель. Беспилотник рухнул в лесу, на расстоянии около 5 км от дома №100 по улице Абашева.
Отмечается, что среди обломков находилась бомба. По предварительным даным, БПЛА был снабжен зарядом из пластичного взрывчатого вещества.
Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил, что серьезные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) способны бороться с беспилотниками, однако у их бесконтрольного применения есть побочные эффекты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru