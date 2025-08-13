В Белгородской области сбили еще шесть украинских беспилотников

Еще шесть беспилотников ВСУ самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.

В Белгороде беспилотники ВСУ атаковали здание Октябрьского райсуда

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Дроны ликвидировали в период с 10.30 до 11.40 мск.

Утром над регионом сбили три беспилотника ВСУ. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении еще восьми БПЛА.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры