В Белгородской области сбили еще шесть украинских беспилотников
13 августа 202512:59
Еще шесть беспилотников ВСУ самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Дроны ликвидировали в период с 10.30 до 11.40 мск.
Утром над регионом сбили три беспилотника ВСУ. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении еще восьми БПЛА.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области сбили еще шесть украинских беспилотников
- Подоляк: Украина готова обсуждать любую форму прекращения огня
- Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске
- Систему ПВО США «Золотой купол» сравнили с «дырявым дуршлагом»
- В Воронеже мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки и ранил женщину
- МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
- Российская платформа «Молния» составит конкуренцию Max после «ухода» Telegram
- Акула волков не боится: Оксана Почепа рассказала о создании музыки для кино
- Подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало юрлицо в России
- Россиянам подсказали альтернативы при блокировке звонков через Telegram и WhatsApp
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru