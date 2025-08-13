Над Белгородской областью уничтожили еще восемь дронов ВСУ
13 августа 202511:42
Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью, передает Минобороны.
«С 8.00 до 9.50 мск... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией... области», - указали в ведомстве.
Ранее, с 07.00 до 07.20 мск, в регионе сбили три украинских БПЛА.
В ночь на 13 августа над областью уничтожили два дрона ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
