Над Белгородской областью уничтожили еще восемь дронов ВСУ

«С 8.00 до 9.50 мск... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией... области», - указали в ведомстве.

Ранее, с 07.00 до 07.20 мск, в регионе сбили три украинских БПЛА.

В ночь на 13 августа над областью уничтожили два дрона ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

