В Белгороде беспилотники ВСУ атаковали здание Октябрьского райсуда

«В связи с атаками БПЛА на Октябрьский районный суд... заседания, назначенные в нем на 13 августа 2025 года, отменяются», - указано в сообщении.

Слушания перенесут на другие даты. Участникам процессов сообщат дополнительно о новом времени рассмотрения дел.

Утром 13 августа в Белгородской области ликвидировали три беспилотника ВСУ самолетного типа. При этом минувшей ночью в регионе сбили два украинских дрона, пишет 360.ru.

