В Белгороде беспилотники ВСУ атаковали здание Октябрьского райсуда
Украинские беспилотники ударили по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде, заседания в учреждении отменили. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В связи с атаками БПЛА на Октябрьский районный суд... заседания, назначенные в нем на 13 августа 2025 года, отменяются», - указано в сообщении.
Слушания перенесут на другие даты. Участникам процессов сообщат дополнительно о новом времени рассмотрения дел.
Утром 13 августа в Белгородской области ликвидировали три беспилотника ВСУ самолетного типа. При этом минувшей ночью в регионе сбили два украинских дрона, пишет 360.ru.
