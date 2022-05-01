В Белгородской области из-за пожара на объекте Минобороны повреждено 7 домов
В результате пожара на объекте Минобороны в Белгородской области повреждено 7 домов, сообщил подробности инцидента губернатор Вячеслав Гладков.
«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», - отметил он.
Гладков также уточнил, что пострадавшему из-за пожара хуторянину оказывают медицинскую помощь.
Ранее Вячеслав Гладков сделал сообщение о том, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — возник пожар на территории объекта Министерства обороны.
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