В Белгородской области из-за пожара на объекте Минобороны повреждено 7 домов

В результате пожара на объекте Минобороны в Белгородской области повреждено 7 домов, сообщил подробности инцидента губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде сообщили о похожих на взрывы звуках со стороны Украины

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», - отметил он.

Гладков также уточнил, что пострадавшему из-за пожара хуторянину оказывают медицинскую помощь.

Ранее Вячеслав Гладков сделал сообщение о том, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — возник пожар на территории объекта Министерства обороны.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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