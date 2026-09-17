МОК разрешил проведение турнира по гребле на ОИ в Брисбене в реке с крокодилами
Соревнования про гребле на Олимпийских играх 2032 года в Австралии проведут на реке Фицрой, в которой обитают крокодилы. Об этом сообщает канал 6 News Australia.
По данным СМИ, Международный олимпийский комитет одобрил локацию в качестве места проведения заплывов.
Ранее орган, отвечающий за модернизацию и строительство спортивных объектов к Олимпиаде и Паралимпиаде 2032 года, признал реку Фицрой пригодной для соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Власти штата Квинсленд, где расположен водоем, пообещали заняться устранением угроз, связанных с крокодилами.
Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене, пишет «Радиоточка НСН». Часть соревнований проведут за пределами города, в том числе в региональных центрах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков назвал недружественным принятие в США закона об «адских санкциях»
- Эксперт назвал условие, при котором Каллас могут отправить в отставку
- Сценарист назвала проблемы, с которыми столкнулась при съемке фильма о казаках
- «Мастер и рыночная история»: Сокуров оценил шансы «Минотавра» Звягинцева на «Оскар»
- Гусев пообещал художественный фильм о российском казачестве
- Пока отбой: Кто мешает прямому авиасообщению между Россией и Японией
- МОК разрешил проведение турнира по гребле на ОИ в Брисбене в реке с крокодилами
- Депутат Гусев рассказал, о чем фильм «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет»
- ЦИК: На границах с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей откроют пункты голосования
- Эксперт предупредил о скрытой угрозе дешевых присадок для бензина