МОК разрешил проведение турнира по гребле на ОИ в Брисбене в реке с крокодилами

Соревнования про гребле на Олимпийских играх 2032 года в Австралии проведут на реке Фицрой, в которой обитают крокодилы. Об этом сообщает канал 6 News Australia.

По данным СМИ, Международный олимпийский комитет одобрил локацию в качестве места проведения заплывов.

Ранее орган, отвечающий за модернизацию и строительство спортивных объектов к Олимпиаде и Паралимпиаде 2032 года, признал реку Фицрой пригодной для соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Власти штата Квинсленд, где расположен водоем, пообещали заняться устранением угроз, связанных с крокодилами.

Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене, пишет «Радиоточка НСН». Часть соревнований проведут за пределами города, в том числе в региональных центрах.

