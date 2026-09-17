Пока отбой: Кто мешает прямому авиасообщению между Россией и Японией
Андрей Бакланов заявил НСН, что Россия готова вернуть прямое авиасообщение, но японская сторона использует политическую риторику в экономическом вопросе.
Технически вернуть прямые рейсы между Россией и Японией выгодно всем, но в переговоры вмешивается политика и давление Запада, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Российские авиакомпании проводят с японскими и южнокорейскими перевозчиками технические консультации о восстановлении прямого авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Прервали рейсы в 2022-м именно Токио и Сеул, однако число российских туристов в эти страны увеличивается. По мнению экспертов, на пути к возобновлению полетов азиатские столицы столкнутся с сильным давлением Запада, пишут «Известия». Например, рейсы южнокорейских перевозчиков страхуют европейские компании, которые откажутся покрывать риски при вылетах в Россию. Бакланов назвал эти переговоры лишь первым этапом.
«Все эти переговоры ведутся по принципу пулов – объединений из разных сфер – финансовые, технические, по обслуживанию и так далее. Это коммерческие переговоры, роль политиков – не мешать. Сейчас участие политического характера здесь минимальное. Мы исходим из того, что не мы прерывали авиасообщение, и живем нормально. На втором этапе при выработке договоренностей и политического согласования может быть отбой, так как есть недовольства в отношениях двух стран. Я говорю по опыту, сейчас я не могу сказать, в какой стадии переговоры. Надо понимать, что давление Запада может помешать переговорам», - отметил он.
Он подчеркнул, что Россия готова обсуждать только финансовую сторону авиасообщения, другие темы, которые периодически поднимает Япония, обсуждаться не будут.
«В нынешней ситуации на первый план выходит финансовый вопрос. Топливо стало дороже, необходимо выйти из этой ситуации, не отменяя полеты. При этом в этих обстоятельствах нам нельзя возвращаться к порочной практике, когда размывается ситуация с мирным договором. Нам он не нужен, нам не нужны энтузиасты в этих политических процессах. Для нас этот вопрос решен, законодательно закрыт, никаких изменений границ не будет, а другие вопросы мы можем обсуждать. Санкции – это не наша игрушка, мы авиасообщение не прерывали», - заключил собеседник НСН.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт назвал условие, при котором Каллас могут отправить в отставку
- Сценарист назвала проблемы, с которыми столкнулась при съемке фильма о казаках
- «Мастер и рыночная история»: Сокуров оценил шансы «Минотавра» Звягинцева на «Оскар»
- Гусев пообещал художественный фильм о российском казачестве
- Пока отбой: Кто мешает прямому авиасообщению между Россией и Японией
- МОК разрешил проведение турнира по гребле на ОИ в Брисбене в реке с крокодилами
- Депутат Гусев рассказал, о чем фильм «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет»
- ЦИК: На границах с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей откроют пункты голосования
- Эксперт предупредил о скрытой угрозе дешевых присадок для бензина
- Продюсер Фрилле: Депардье находится в депрессии из-за судов