Технически вернуть прямые рейсы между Россией и Японией выгодно всем, но в переговоры вмешивается политика и давление Запада, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Российские авиакомпании проводят с японскими и южнокорейскими перевозчиками технические консультации о восстановлении прямого авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Прервали рейсы в 2022-м именно Токио и Сеул, однако число российских туристов в эти страны увеличивается. По мнению экспертов, на пути к возобновлению полетов азиатские столицы столкнутся с сильным давлением Запада, пишут «Известия». Например, рейсы южнокорейских перевозчиков страхуют европейские компании, которые откажутся покрывать риски при вылетах в Россию. Бакланов назвал эти переговоры лишь первым этапом.