Гладков: В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны РФ

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже», заявил Гладков.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что похожие на взрывы и хлопки звуки слышны в Белгороде, при этом обстановка в городе спокойная.

