Гладков: В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны РФ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сделал сообщение о том, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — возник пожар на территории объекта Министерства обороны.
«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже», заявил Гладков.
Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что похожие на взрывы и хлопки звуки слышны в Белгороде, при этом обстановка в городе спокойная.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 047 / сут.
Умерли
376 тыс.+147 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 733 / сут.
- Еще 40 человек эвакуированы с территории комбината «Азовсталь»
- В пожаре на объекте Минобороны в Белгородской области пострадал человек
- Гладков: В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны РФ
- Военный эксперт раскрыл причины внимания стран НАТО к ситуации с «Азовсталью»
- Путин ввел запрет на организацию перевозок в России иностранцами
- Путин подписал закон о бесплатном газе для Вечных огней и Огней памяти
- Президент России подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для чиновников и журналистов из ЕС
- Двойной удар. Санкции больно отразятся на России и Западе
- Лева из «Би-2» не стал комментировать срыв концерта в Омске из-за буквы Z
- Путин подписал закон о регистрации в России иностранных компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru