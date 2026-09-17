«Мастер и рыночная история»: Сокуров оценил шансы «Минотавра» Звягинцева на «Оскар»
Звягинцев остается мастером, несмотря на то, что о нем думают в России, при этом режиссер-иноагент Хржановский - слишком серьезная фигура для «Оскара», сказал в эфире НСН Александр Сокуров.
У режиссера Андрея Звягинцева блестящая профессиональная репутация, при этом шансы на «Оскар» его фильма «Минотавр» не увеличит успех картины в Каннах, заявил в интервью НСН известный кинорежиссер Александр Сокуров.
Авторитетное издание Variety ранее сообщило, что Франция выдвинула «Минотавр» Звягинцева на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В конце мая 2026 года эта картина получила второй по значимости приз 79-го Каннский кинофестиваль, Гран-при. Сокуров пожелал Звягинцеву удачи, отметив, что не смотрел фильм «Минотавр».
«Я не видел фильм, к сожалению, но у Андрея великолепная, блестящая профессиональная репутация. Он большой, настоящий, серьезный режиссер. Дай Бог, чтобы без всяких политических теней была отмечена именно его профессиональная работа, художественная. Наверное, успех "Минотавра" в Каннах стал для французской профессиональной общественности гарантией, что на него обратят внимание, однако, насколько я знаю, Американской киноакадемии глубоко безразлично, какие призы получал фильм где-то в далекой Европе. Если это хоть как-то поможет Андрею, то я желаю ему удачи, конечно. Что бы в России сегодня не думали о нем и как бы к нему не относились, он мастер. Я знаю, что сам Андрей очень доволен сделанным им фильмом, восхищен и счастлив, режиссер в таком состоянии бывает редко. Что касается выдвижения от Франции, если продюсер у фильма французский, наверное, не так важно, гражданство какой страны у режиссера», - отметил он.
Вместе с тем Сокуров назвал одним из величайших режиссеров современности Илью Хржановского (признан в России иноагентом), получившего недавно «Серебряного Льва» на Венецианском кинофестивале. По его мнению, Хржановскому вряд ли бы дали «Оскар», поскольку его творчество – не для «рынка».
«Это выдающийся режиссер нашего времени, огромное дарование. То, что делает он, – это огромное кинематографическое открытие. Ему дали приз за режиссуру, но, конечно, он заслуживал "золотого" приза. Я знаком с ним и отношусь к нему с восхищением. Так же, как Виктор Косаковский, который, к сожалению, ничего не получил в Венеции (где был представлен его фильм "Holy Wood Dust". - Прим. НСН), это два блестящих режиссера, которые оправдывают сегодня существование кино. Если бы фильм Хржановского выдвинули на "Оскар", судьба у него была бы там более сложная. Дело в том, что Хржановский - это гениальная фигура, а Американская киноакадемия - это нечто связанное с рынком, рыночная история, не продовольственным, но рынком одежды или моды. Хржановский - слишком серьезная фигура для того, чтобы тысячи кинематографистов могли вдруг сойтись во мнении, что это стоит высшего приза. Я думаю, что и Эйзенштейн в наше время тоже не получил бы никакого "Оскара"», - заключил собеседник НСН.
После успеха «Минотавра» на Каннском кинофестивале Андрей Звягинцев во время церемонии награждения призвал остановить конфликт на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в этой связи журналистам, что у Звягинцева «нет права голоса», поскольку тот никогда не осуждал кровавую бойню в Донбассе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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