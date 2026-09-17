У режиссера Андрея Звягинцева блестящая профессиональная репутация, при этом шансы на «Оскар» его фильма «Минотавр» не увеличит успех картины в Каннах, заявил в интервью НСН известный кинорежиссер Александр Сокуров.

Авторитетное издание Variety ранее сообщило, что Франция выдвинула «Минотавр» Звягинцева на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В конце мая 2026 года эта картина получила второй по значимости приз 79-го Каннский кинофестиваль, Гран-при. Сокуров пожелал Звягинцеву удачи, отметив, что не смотрел фильм «Минотавр».