«Это история о человеческом подвиге — о том, как русские люди, давшие однажды в жизни клятву, передали эту миссию своим детям и внукам. А те не просто сохранили казачьи регалии и реликвии, но и вернули их обратно на родину, в Россию. Обо всех этих трудностях, сложностях и перипетиях расскажут непосредственно участники процесса, их дети и внуки — те, кто возвращал эти реликвии в Россию. Самая главная реликвия, которая там была, — оригинал жалованной грамоты Екатерины II казакам Кубанского казачьего войска на земли, которые им принадлежали. Она находилась США до возвращения в Россию. До начала 1990‑х годов никто даже не знал, где этот документ находится», — сказал собеседник НСН.

В документальной ленте рассказывается о судьбе реликвий и регалий Кубанского казачьего войска: после потрясений начала XX века эти ценности оказались за границей и долгие годы бережно хранились в семьях казаков‑эмигрантов и их потомков. Ключевой линией фильма стало возрождение казачества на Кубани — и то, какую роль оно сыграло в том, чтобы вернуть исторические артефакты на родную землю. Создатели фильма показывают, как регалии передавались из поколения в поколение, и знакомят зрителя с людьми, которые не только сберегли эти ценности, но и в итоге способствовали их возвращению в Россию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал в пресс-центре НСН, что произведения писателя Михаила Шолохова актуальны как никогда, так как показывают настоящую любовь к Родине и честный взгляд на ситуацию вокруг, поэтому по ним ставят театральные постановки.

