В Белгороде сообщили о похожих на взрывы звуках со стороны Украины
30 апреля 202201:18
Похожие на взрывы и хлопки звуки слышны в Белгороде, при этом обстановка в городе спокойная. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.
Штаб, отвечая на вопросы местных жителей на странице главы региона Вячеслава Гладкова в соцсети «Вконтакте», подчеркнул, что в Белгороде «все спокойно».
«Звуки доносятся со стороны Украины», — указали в оперштабе, отметив, что в случае происшествия губернатор оперативно оповестит население.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru