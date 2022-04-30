В Белгороде сообщили о похожих на взрывы звуках со стороны Украины

Похожие на взрывы и хлопки звуки слышны в Белгороде, при этом обстановка в городе спокойная. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

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Штаб, отвечая на вопросы местных жителей на странице главы региона Вячеслава Гладкова в соцсети «Вконтакте», подчеркнул, что в Белгороде «все спокойно».

«Звуки доносятся со стороны Украины», — указали в оперштабе, отметив, что в случае происшествия губернатор оперативно оповестит население.

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Фото: НСН
ТЕГИ:УкраинаВзрывыБелгород
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