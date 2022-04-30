В Белгороде сообщили о похожих на взрывы звуках со стороны Украины

Штаб, отвечая на вопросы местных жителей на странице главы региона Вячеслава Гладкова в соцсети «Вконтакте», подчеркнул, что в Белгороде «все спокойно».

«Звуки доносятся со стороны Украины», — указали в оперштабе, отметив, что в случае происшествия губернатор оперативно оповестит население.

