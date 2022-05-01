В пожаре на объекте Минобороны в Белгородской области пострадал человек
Об одном пострадавшем из числа мирных граждан сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в связи с пожаром на объекте Минобороны ФР.
«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал в своем Telegram-канале глава региона.
На объекте работают подразделения МЧС, а также представители областной и муниципальной власти, отметил Гладков.
Ранее Вячеслав Гладков сделал сообщение о том, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — возник пожар на территории объекта Министерства обороны.
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