Сценарист назвала проблемы, с которыми столкнулась при съемке фильма о казаках
Найти человеческую историю в историческом материале — это момент, когда у документалиста «загораются глаза», сказала в пресс-центре НСН Екатерина Зенович.
Сценарист документального фильма «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет», член Гильдии неигрового кино и телевидения Екатерина Зенович призналась в пресс-центре НСН, что съёмки киноленты начались с подозрений, так как местные жители не сразу приняли столичную команду.
Лента «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет» рассказывает о судьбе реликвий Кубанского казачьего войска: после потрясений начала XX века они оказались за рубежом, а затем долгие годы бережно хранились в семьях казаков‑эмигрантов и их потомков. Ключевой линией фильма стало возрождение казачества на Кубани — и та важная роль, которую оно сыграло в возвращении национального наследия.
«Нам невероятно повезло, что живы и здоровы участники этих событий. Со всеми удалось договориться о съёмках. Было некоторое недоверие к нам: "приехали москвичи, будут рассказывать историю Кубани". Все герои были очень доброжелательны. Постепенно через общение с героями события давно прошедших дней стали приобретать форму человеческих рассказов. Как только документалист находит человеческие истории в том материале, о котором ему надо говорить, у него загораются глаза, потому что появляются возможности для драматургии. Это были многочасовые интервью. Мы никогда не спешили, долго пили чай с героями, приезжали второй раз, если было нужно. В этой истории была драматургия прямо по учебнику! В конце возник детективный рассказ, который смотрится на одном дыхании», — сказала Зенович.
По её словам, документальное кино отличается от журналистского расследования не фактами, а углом зрения.
«Когда я начала изучать тему возвращения регалий, я поняла, что вся та история, о которой мы хотим рассказать в фильме, уже довольно подробно освещена в прессе. Было ощущение: а что, собственно, нового мы можем добавить к этой теме своим документальным фильмом? Благодаря нашим героям нам удалось найти иной пласт во всей этой истории. Я надеюсь, что нам удалось показать, что было с теми людьми, которые занимались возвращением реликвий и регалий на Родину, и что это для них значило», — добавила собеседница НСН.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев заявил в пресс-центре НСН, что документальный фильм «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет» покажет зрителям, как сохраняют память об истории Кубани.
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