Гусев пообещал художественный фильм о российском казачестве
История, достойная кино, часто начинается с живого свидетельства, рассказал в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев, добавив, что создатели документальной ленты о казаках планируют замахнуться и на художественный проект.
Первый заместитель комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев признался в пресс-центре НСН, что идея картины о возвращении казачьих реликвий в Россию зародилась с разговора за кубанским столом, который привёл создателей в Президентский фонд культурных инициатив.
«Идея этого фильма родилась очень просто. Три года назад долгой ветреной кубанской зимой мы сидели в одной компании за широким кубанским столом и обсуждали разные истории. Один из очевидцев возвращения реликвий кубанского казачьего войска рассказал эту историю во всех подробностях. Я тогда воскликнул: "Это же целый художественный фильм!" Все согласились и сказали: "Если хотите, снимайте". Мы обратились в Президентский фонд культурных инициатив. Когда мы рассказали им эту историю, они отправили нас в Фонд кино. Но мы сказали, что начнём с документального кино, а потом замахнёмся и на художественное», — сказал собеседник НСН.
Лента «Казаки. Подвиг длиной в 100 лет» рассказывает о судьбе реликвий Кубанского казачьего войска: после потрясений начала XX века они оказались за рубежом, а затем долгие годы бережно хранились в семьях казаков‑эмигрантов и их потомков. Ключевой линией фильма стало возрождение казачества на Кубани — и та важная роль, которую оно сыграло в возвращении национального наследия. Создатели показывают, как регалии передавались из поколения в поколение, и отдают должное людям, которые сберегли эти ценности и в итоге вернули их в Россию. Отдельное внимание в картине уделено возвращению знаковых артефактов — в том числе жалованной грамоты Екатерины II и боевых знамён Кубанского казачьего войска. В процессе съёмок команда детально изучила архивные документы и воспоминания тех, кто лично участвовал в событиях. В фильме зрители увидят редкие материалы — некоторые из них публикуются впервые.
Ранее старший научный сотрудник Центрального музея российского казачества Григорий Зубенко рассказал в эфире НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в Центральном музее российского казачества.
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