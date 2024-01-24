«Удар по пленным!»: Кто стоит за крушением Ил-76 в Белгородской области

РЕАКЦИЯ В РОССИИ: ЦИНИЗМ И КАННИБАЛЫ

Минобороны РФ пока не сообщил о причинах крушения Ил-76, отметив, что на место ЧП для расследования причин катастрофы вылетела комиссия Военно-космических сил России.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет сбили ВСУ, назвав это высшей степенью цинизма.

«Сегодня украинский режим совершил очередное кровавое, не поддающееся никакой военной логике преступление. (…) Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства. Специалисты потом разберутся. Но какая степень цинизма – уничтожать собственных солдат! С этими "людьми" никаких переговоров быть не может!» - сказал Картаполов на заседании Госдумы.

По его словам, вслед за сбитым самолетом летел второй Ил-76, который вез еще порядка 80 военнопленных, но его успели развернуть. При этом Картаполов заявил, что теперь обмены пленных, видимо, будут поставлены на паузу, поскольку ВСУ намеренно сбили самолёт с собственными солдатами, чтобы обвинить в этом Россию.

Со своей стороны, депутат Госдумы Евгений Попов назвал «каннибалами» всушников, которые убили своих же.

Украинские СМИ в среду днем также поспешили назвать «заслугой» ВСУ сбитый самолет. При этом, узнав о пленных на борту, они резко сменили риторику.

«Украинские СМИ, активно вбрасывавшие информацию, что это ВСУ сбили Ил-76, теперь резко взяли паузу после того, как самолёт оказался с 65 пленными украинцами. Примечательно, что о транспортировке пленных украинская сторона знала, так как пленных готовили на обмен», - пишет в этой связи Telegram-канал Shot.

Так, издание «Украинская правда» уже отредактировало новость о сбитом самолете, убрав из заголовка слова, что это «работа ВСУ», а также уверяя читателей, что на борту Ил-76 были не люди, а оружие.