«Удар по пленным!»: Кто стоит за крушением Ил-76 в Белгородской области
Депутат Госдумы Картаполов обвинил ВСУ в ударе по самолету с десятками своих же военных, его коллега Попов вспомнил о «каннибалах», а украинские СМИ успели «переобуться».
В Белгородской области в среду разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену.
В Госдуме сообщили, что самолет атаковали ВСУ, назвав это не поддающимся логике цинизмом. При этом украинские СМИ уже успели «переобуться», сначала назвав сбитый самолет успехом Киева, а потом откорректировав эту информацию.
МИНОБОРОНЫ РФ: УДАР ПО ПЛЕННЫМ
Тревожные сообщения из Белгородской области стали поступать 24 января ближе к полудню. Губернатор региона Вячеслав Гладков около 11 утра сообщил, что «в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности», а примерно через полчаса объявил, что ракетной опасности больше нет. Однако, буквально через пять минут он сообщил, что ЧП все же произошло.
«Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», - заинтриговал Гладков.
Не прошло и десяти минут, как в Telegram-каналах появилось снятое очевидцами видео с падением самолета и последующим взрывом.
«Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области. Предварительно, на его борту было минимум 63 человека — это пленные всушники, которых везли на обмен и члены экипажа», - разъяснил случившееся Mash.
Вскоре Минобороны РФ подтвердило информацию о крушении российского транспортного самолета с пленными, которых везли для обмена.
«Около 11.00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — говорится в релизе Минобороны, поступившем в государственные информагентства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас разбираются с информацией об авиакатастрофе.
«Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать», - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
РЕАКЦИЯ В РОССИИ: ЦИНИЗМ И КАННИБАЛЫ
Минобороны РФ пока не сообщил о причинах крушения Ил-76, отметив, что на место ЧП для расследования причин катастрофы вылетела комиссия Военно-космических сил России.
При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет сбили ВСУ, назвав это высшей степенью цинизма.
«Сегодня украинский режим совершил очередное кровавое, не поддающееся никакой военной логике преступление. (…) Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства. Специалисты потом разберутся. Но какая степень цинизма – уничтожать собственных солдат! С этими "людьми" никаких переговоров быть не может!» - сказал Картаполов на заседании Госдумы.
По его словам, вслед за сбитым самолетом летел второй Ил-76, который вез еще порядка 80 военнопленных, но его успели развернуть. При этом Картаполов заявил, что теперь обмены пленных, видимо, будут поставлены на паузу, поскольку ВСУ намеренно сбили самолёт с собственными солдатами, чтобы обвинить в этом Россию.
Со своей стороны, депутат Госдумы Евгений Попов назвал «каннибалами» всушников, которые убили своих же.
Украинские СМИ в среду днем также поспешили назвать «заслугой» ВСУ сбитый самолет. При этом, узнав о пленных на борту, они резко сменили риторику.
«Украинские СМИ, активно вбрасывавшие информацию, что это ВСУ сбили Ил-76, теперь резко взяли паузу после того, как самолёт оказался с 65 пленными украинцами. Примечательно, что о транспортировке пленных украинская сторона знала, так как пленных готовили на обмен», - пишет в этой связи Telegram-канал Shot.
Так, издание «Украинская правда» уже отредактировало новость о сбитом самолете, убрав из заголовка слова, что это «работа ВСУ», а также уверяя читателей, что на борту Ил-76 были не люди, а оружие.
Интересно, что украинский блогер Анатолий Шарий, ранее сбежавший из своей страны в Европу, дал информацию о крушении самолета раньше российских коллег. В 11:53 он сообщил о падении Ил-76 в Белгородской области, после чего подтвердил, что на борту были украинские пленные, все они погибли, а самолет был сбит.
«Добра работа, да. Я бы очень хотел ошибиться, но обмен должен был состояться сегодня и лететь должны были на нем», - констатировал украинский журналист.
По данным источника Shot, обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня на границе Белгородской области, однако ВСУ умудрились его сорвать, уничтожив своих же собственных бойцов.
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