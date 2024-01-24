Минобороны: В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными ВСУ
Минобороны сообщило о падении самолета Ил-76 в Белгородской области.
Как отметили в ведомстве, воздушное судно выполняло плановый полет и потерпело крушение около 11:00 мск. По данным министерства, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых перевозили в регион для обмена. Кроме того, в самолете летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа.
К месту ЧП вылетела комиссия Воздушно-космических сил РФ для установления причин крушения.
Ранее СМИ сообщили о падении Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков заявлял о «происшествии» на этой территории, что именно произошло, не уточнялось.
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