Депутат Госдумы Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 под Белгородом

Депутат Госдумы Виктор Заварзин назвал крушение Ил-76 с пленными украинской армии под Белгородом терактом. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва».

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Он уточнил, что сейчас оборонный комитет работает над заявлением.

«Безусловно, теракт, осуждаем. Безусловно, это террористическая организация», - сказал он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что самолет был сбит американским ЗРК Patriot или тремя немецкими снарядами IRIS-T SLM. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Ил-76Госдума

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