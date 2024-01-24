Депутат Госдумы Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 под Белгородом

Коммунальщики повсеместно убирают снег с дорог и тротуаров, а также чистят крыши домов Случай кори зарегистрировали на северо-востоке Москвы Будущий дублер Щелковского шоссе в обход «Лосиного острова» будет платным Сергей Собянин: География и ассортимент городских ярмарок будут расширяться В Московском союзе художников открылась выставка работ воспитанников столичных школ искусств