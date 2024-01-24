Депутат Госдумы Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 под Белгородом
24 января 202413:05
Депутат Госдумы Виктор Заварзин назвал крушение Ил-76 с пленными украинской армии под Белгородом терактом. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва».
Он уточнил, что сейчас оборонный комитет работает над заявлением.
«Безусловно, теракт, осуждаем. Безусловно, это террористическая организация», - сказал он.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что самолет был сбит американским ЗРК Patriot или тремя немецкими снарядами IRIS-T SLM. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru