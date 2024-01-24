Картаполов: Ил-76 под Белгородом сбили ракетами Patriot или IRIS-T

Самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, был сбит американским зенитным ракетным комплексом Patriot или тремя немецкими снарядами IRIS-T SLM. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Telegram-канал SHOT.

Минобороны: В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными ВСУ

Ранее Минобороны сообщило о падении самолета, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Картаполова, Украина «знала, кого везут». Парламентарий назвал цинизмом уничтожение Киевом «собственных граждан, собственных солдат». Картаполов призвал признать Украину террористическим государством, правящий киевский режим — террористической ячейкой. При этом международному сообществу следует осознать, «кому и зачем они помогают».

Депутат также высказал мнение, что украинский режим «нельзя называть людьми», и переговоры с Киевом невозможны.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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