Картаполов: Ил-76 под Белгородом сбили ракетами Patriot или IRIS-T
Самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, был сбит американским зенитным ракетным комплексом Patriot или тремя немецкими снарядами IRIS-T SLM. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее Минобороны сообщило о падении самолета, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По словам Картаполова, Украина «знала, кого везут». Парламентарий назвал цинизмом уничтожение Киевом «собственных граждан, собственных солдат». Картаполов призвал признать Украину террористическим государством, правящий киевский режим — террористической ячейкой. При этом международному сообществу следует осознать, «кому и зачем они помогают».
Депутат также высказал мнение, что украинский режим «нельзя называть людьми», и переговоры с Киевом невозможны.
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