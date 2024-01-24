Ранее Минобороны сообщило о падении самолета, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Картаполова, Украина «знала, кого везут». Парламентарий назвал цинизмом уничтожение Киевом «собственных граждан, собственных солдат». Картаполов призвал признать Украину террористическим государством, правящий киевский режим — террористической ячейкой. При этом международному сообществу следует осознать, «кому и зачем они помогают».

Депутат также высказал мнение, что украинский режим «нельзя называть людьми», и переговоры с Киевом невозможны.

