Экс-замминистра гражданской авиации СССР: МАК пытается скрыть истинную причину катастрофы SSJ-100
Заслуженный пилот СССР объяснил НСН, почему не воспринимает всерьез отчет МАК.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево пятого мая. Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов объяснил НСН, почему не воспринимает всерьез этот документ.
«Все то же желание обвинить пилотов и выгородить истинную причину катастрофы, не показать ее. По всем международным нормам, организация, которая занимается сертификацией данного типа воздушного судна не имеет права участвовать в расследовании катастрофы. У нас именно МАК сертифицировал этот самолет. Как он, сам себя будет критиковать? Он расследует сам себя и, конечно, будет скрывать истину, валить на кого угодно, лишь бы не возникли вопросы к сертификации самолета. Как пропустили такое барахло?», - сказал он.
Например, в основополагающем документе Межгосударственного авиационного комитета «Нормы летной годности самолетов транспортной категории», требованиям которого должны соответствовать все самолеты, говорится, что при поражении молнией и статическим электричеством не должно отключиться автоматическое управление самолета. А в разделе «шасси» п.25.721 говорится, что системы шасси должны быть спроектированы так, чтобы в случае их разрушения из-за превышения расчетных нагрузок на взлете и посадке характер разрушений был таким, чтобы не возникала утечка из любой части топливной системы в количестве достаточном для появления опасности пожара». Другими словами, шасси должно быть спроектировано таким образом, чтобы даже сломавшись, не могло привести к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Кроме того, специалисты отметили, что аварийные передние трапы левый и правый сработали при открытии дверей и раскрылись в рабочее положение. Задний левый трап в рабочее положение не раскрывался. Почему так произошло, пока не установлено.
Ранее авиаэксперт Роман Гусаров объяснил НСН, что, согласно отчету МАК, пилоты во время посадки допустили много ошибок, однако причины этих ошибок еще предстоит выяснить.
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