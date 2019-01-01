Экс-замминистра гражданской авиации СССР: МАК пытается скрыть истинную причину катастрофы SSJ-100

Например, в основополагающем документе Межгосударственного авиационного комитета «Нормы летной годности самолетов транспортной категории», требованиям которого должны соответствовать все самолеты, говорится, что при поражении молнией и статическим электричеством не должно отключиться автоматическое управление самолета. А в разделе «шасси» п.25.721 говорится, что системы шасси должны быть спроектированы так, чтобы в случае их разрушения из-за превышения расчетных нагрузок на взлете и посадке характер разрушений был таким, чтобы не возникала утечка из любой части топливной системы в количестве достаточном для появления опасности пожара». Другими словами, шасси должно быть спроектировано таким образом, чтобы даже сломавшись, не могло привести к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Кроме того, специалисты отметили, что аварийные передние трапы левый и правый сработали при открытии дверей и раскрылись в рабочее положение. Задний левый трап в рабочее положение не раскрывался. Почему так произошло, пока не установлено.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров объяснил НСН, что, согласно отчету МАК, пилоты во время посадки допустили много ошибок, однако причины этих ошибок еще предстоит выяснить.

