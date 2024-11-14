«Ростех» пригласил актера Кологривого познакомиться с лайнером Superjet

Ранее в СМИ опубликовали райдер артиста, в котором говорится, что он отказывается летать на российских самолётах Sukhoi Superjet.

В ответ госкорпорация предложила Кологривому узнать, «почему «Суперджет» считается одной из самых надёжных «рабочих лошадок» гражданской авиации.

«Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!» - говорится в сообщении.

Также в «Ростехе» призвали менеджера артиста запомнить, что фамилия авиаконструктора, чьим именем названо конструкторское бюро, не Сухов, а Сухой.

Ранее требование Кологривого прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин, который заявил «Радиоточке НСН», что не боится летать ни на каких самолётах. Он также отметил, что артист вправе указать соответствующие требования в райдере.

