«Ростех» пригласил актера Кологривого познакомиться с лайнером Superjet
Актёра Никиту Кологривого пригласили посетить Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Ранее в СМИ опубликовали райдер артиста, в котором говорится, что он отказывается летать на российских самолётах Sukhoi Superjet.
В ответ госкорпорация предложила Кологривому узнать, «почему «Суперджет» считается одной из самых надёжных «рабочих лошадок» гражданской авиации.
«Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!» - говорится в сообщении.
Также в «Ростехе» призвали менеджера артиста запомнить, что фамилия авиаконструктора, чьим именем названо конструкторское бюро, не Сухов, а Сухой.
Ранее требование Кологривого прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин, который заявил «Радиоточке НСН», что не боится летать ни на каких самолётах. Он также отметил, что артист вправе указать соответствующие требования в райдере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru