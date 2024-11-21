«Самолетов хватит до 2030 года»: В России исчезнут прямые рейсы Москва — Владивосток

Проводить серьезный ремонт самолетов семейства Airbus в России нет возможности из-за отсутствия навыков у специалистов и угрозы потери сертификации, в условиях экономии ресурса двигателей их хватит еще на два сезона. Об этом НСН заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Российские авиакомпании приостановили полеты на половине имеющихся у них самолетах семейства Airbus A320/А321 neo: в резерв выведены 34 таких борта, больше всего у компании S7. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». По данным издания, авиакомпании экономят ресурсы двигателей: это либо американские Pratt & Whitney, либо французские Leap. С обслуживанием и ремонтом и тех, и других в России есть сложности, а вывозить их на ремонт за рубеж пока не разрешил Минтранс. Герасимов подтвердил, что авиакомпания S7 экономит ресурс двигателей.