«Самолетов хватит до 2030 года»: В России исчезнут прямые рейсы Москва — Владивосток
Сегодня Россия вынуждена обменивать Airbus на старые Boeing из Китая, с техническим обслуживанием которых нет никаких проблем, но это временное решение, сказал НСН Павел Герасимов.
Проводить серьезный ремонт самолетов семейства Airbus в России нет возможности из-за отсутствия навыков у специалистов и угрозы потери сертификации, в условиях экономии ресурса двигателей их хватит еще на два сезона. Об этом НСН заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Российские авиакомпании приостановили полеты на половине имеющихся у них самолетах семейства Airbus A320/А321 neo: в резерв выведены 34 таких борта, больше всего у компании S7. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». По данным издания, авиакомпании экономят ресурсы двигателей: это либо американские Pratt & Whitney, либо французские Leap. С обслуживанием и ремонтом и тех, и других в России есть сложности, а вывозить их на ремонт за рубеж пока не разрешил Минтранс. Герасимов подтвердил, что авиакомпания S7 экономит ресурс двигателей.
«S7 этой стратегии придерживается с начала спецоперации. Они сокращают на зимнее расписание полетную программу и резервируют лайнеры для летнего расписания. Аналитика показывает, что это более экономически целесообразно, чем расходовать ресурс. Ресурс без обслуживания этих воздушных судов такими темпами выдержит еще два сезона. С данной проблемой больше не столкнулся ни один российский перевозчик, потому что двигатели последнего поколения не заказывал никто, кроме S7», — сказал Герасимов.
По словам собеседника НСН, ремонтировать самолеты Airbus в России не получится из-за отсутствия квалифицированных специалистов и риска потери сертификации.
«Запчасти на эти самолеты с перебоями, но поступают, расходники тоже есть, но проблема двигателей в том, что официально их можно чинить только в двух местах — в Канаде и в США. Росавиация издала Федеральное авиационное правило, по которому разрешила S7 Technics проводить обслуживание этих двигателей самостоятельно, однако знаний и опыта у этих специалистов нет, потому что они так и не прошли обучение, они берут на себя лишь регулярное обслуживание. Кроме того, S7 Technics боится обслуживать двигатели полностью самостоятельно, поскольку это приведет к потере сертификации — в полетной программе такие суда смогут участвовать только в рамках одной страны. А эти самолеты используются для полетов в азиатские страны, потому что они крайне эффективны в топливном плане», — сказал Герасимов.
По словам собеседника НСН, налаживание ситуации с ремонтом невозможно без политических решений.
«Без политической воли такие переговоры ни к чему не приведут. Впоследствии Airbus будут либо законсервированы, либо их придется распиливать на запчасти, либо их удастся кому-то продать, но, к сожалению, их никто не покупает», — добавил он.
В заключение Герасимов отметил, что старых самолетов Boeing в России хватит до 2030 года, а новые лайнеры российская авиационная промышленность не выпускает с момента начала СВО.
«Boeing в S7 — это старые самолеты, им около 20 лет. Никаких проблем с расходниками в этом случае нет, поставки эффективно налажены, очень много не только запчастей, но и специалистов. Как раз из-за этого “Аэрофлот”, у которого в парке пять или шесть Airbus A350, сейчас выходит на сделку с китайским перевозчиком, по которой меняет свои Airbus на восемнадцать старых Boeing. До 2030 года у нас задел из старых самолетов есть. Как мы видим, сейчас “Аэрофлот” начинает пускать рейсы на Дальний Восток на узкофюзеляжных самолетах с дозаправкой в Красноярске, увеличивая на два часа время в пути. К 2030 году прямых рейсов Москва — Владивосток у нас уже не будет. Мы все ждем, что наша авиационная промышленность нам что-нибудь подарит, но у нас нет ни одного самолета, который был создан с начала спецоперации. Мы восстановили восьмилетний Ту-214, который покрасили и передали авиакомпании Red Wings, и дособрали Sukhoi Superjet, который стоял на финальной сборке», — подытожил он.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что первые поставки в авиакомпании отечественных авиалайнеров МС-21 могут начаться в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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