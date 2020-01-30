«Террористку» с рейса Симферополь-Москва в полете контролировали сотрудники ФСБ

30 января 202019:42

Неадекватную пассажирку с рейса Симферополь – Москва, которая угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту сотрудники ФСБ.

Такие данные привели в Центре общественных связей ФСБ России. Отмечается, что после угроз со стороны пассажирки сотрудники ведомства, оценив с членами экипажа обстановку и, учитывая меры при досмотре багажа и пассажиров в симферопольском аэропорту, приняли решение следовать в пункт назначения.

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«Сотрудники ФСБ контролировали неадекватную пассажирку в течение всего полета», - отметили в ФСБ.

Ранее стало известно, что инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании S7. Одна из пассажирок пригрозила взорвать самолет.

После приземления в аэропорту Домодедово лайнер был отогнан на специальную стоянку. Поднявшиеся на борт полицейские задержали женщину, никаких опасных предметов при себе у нее не было. По некоторым данным, «террористка» находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
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