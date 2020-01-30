«Террористку» с рейса Симферополь-Москва в полете контролировали сотрудники ФСБ

«Сотрудники ФСБ контролировали неадекватную пассажирку в течение всего полета», - отметили в ФСБ.

Ранее стало известно, что инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании S7. Одна из пассажирок пригрозила взорвать самолет.

После приземления в аэропорту Домодедово лайнер был отогнан на специальную стоянку. Поднявшиеся на борт полицейские задержали женщину, никаких опасных предметов при себе у нее не было. По некоторым данным, «террористка» находилась в состоянии алкогольного опьянения.

