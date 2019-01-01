Авиадебоширов разрешат заковывать в наручники

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания против авиадебоширов. В частности, заковывать дебоширов в пластиковые наручники. Как пишет ТАСС, эти меры будут применяться в отношении тех, кто своими действиями создает непосредственную угрозу жизни или здоровью других пассажиров и не подчиняется распоряжениям командира воздушного судна.

Напомним, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в октябре прошлого года. Документ подразумевает внесение изменений в Воздушный кодекс России. Закон позволит командиру воздушного судна давать экипажу распоряжение о применении спецсредств, если кто-то на борту создает угрозу безопасности полета.

В августе прошлого года НСН писала, что из-за буйного поведения актера Алексея Панина сняли с рейса Симферополь-Москва. По словам очевидцев, актер был в нетрезвом состоянии, "ходил по салону невменяемый" и не слушался стюардов.

Из-за дебоша артиста самолет решили вернуть в Симферополь через несколько минут после взлета.

С борта самолета его вывели сотрудники полиции, которые затем попытались успокоить остальных пассажиров.

