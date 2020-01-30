Пассажирка рейса Симферополь–Москва заявила о бомбе во время полета

Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово из-за того, что пассажирка заявила о бомбе в салоне.

«Известия» пишут со ссылкой на свои источники, что пилоты связались с диспетчерами и сообщили, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь лайнер. При этом она утверждала, что взрывное устройство находилось в ее сумке.

В результате самолет совершил благополучную посадку, паники удалось избежать. Сейчас самолет находится в аэропорту.

