Задержана угрожавшая взорвать рейс Симферополь-Москва пассажирка
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово женщину, которая во время полета по маршруту Симферополь – Москва угрожала взорвать лайнер.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никаких опасных предметов у пассажирки не было. Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии опьянения.
На борту самолета, принадлежащего в компании S7, в тот момент находились 195 человек, никто из них не пострадал.
После того, как экипаж доложил диспетчерам об угрозе взрыва, самолету разрешили произвести посадку в Домодедово, при этом лайнер был отогнан на специальную стоянку, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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