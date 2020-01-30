Задержана угрожавшая взорвать рейс Симферополь-Москва пассажирка

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово женщину, которая во время полета по маршруту Симферополь – Москва угрожала взорвать лайнер.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никаких опасных предметов у пассажирки не было. Предварительно установлено, что женщина находилась в состоянии опьянения.

На борту самолета, принадлежащего в компании S7, в тот момент находились 195 человек, никто из них не пострадал.

После того, как экипаж доложил диспетчерам об угрозе взрыва, самолету разрешили произвести посадку в Домодедово, при этом лайнер был отогнан на специальную стоянку, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

