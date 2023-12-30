Губернатор: Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде

Жителей Белгорода просят спуститься в укрытия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Девятилетний ребенок погиб при обстреле ВСУ сел в Брянской области

По его словам, опасность сохраняется. МЧС выпустило сообщение к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие.

Telegram-канал Baza сообщает о четырех погибших и семи пострадавших после обстрела центра Белгорода.

Ранее Гладков сообщил, что по предварительным данным, в результате украинского обстрела города погибли двое детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: https://t.me/vvgladkov
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