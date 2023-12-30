Губернатор: Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде
30 декабря 202315:41
Жителей Белгорода просят спуститься в укрытия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, опасность сохраняется. МЧС выпустило сообщение к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие.
Telegram-канал Baza сообщает о четырех погибших и семи пострадавших после обстрела центра Белгорода.
Ранее Гладков сообщил, что по предварительным данным, в результате украинского обстрела города погибли двое детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru