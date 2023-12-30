Минобороны: ПВО сбила 13 реактивных снарядов над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области 13 реактивных снарядов системы залпового огня. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, около 23 часов 29 декабря была пресечена попытка атаки Киева по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — указали в Минобороны.
Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в ходе массированного обстрела столицы региона были повреждены десять частных домов, два авто, система водоснабжения. Кроме того, снаряд попал в жилой дом, погиб один человек, пострадали еще четверо, в том числе десятилетний ребенок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО сбила 13 реактивных снарядов над Белгородской областью
- Над Брянском уничтожили еще один украинский беспилотник
- Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине
- Гладков: на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
- СМИ: организаторы «Зимнего SHOW» отменили выступление Киркорова
- СБУ обвинила владельца бренда «Хортица» в пособничестве РФ
- В Брянской области сбили четвертый за день беспилотник
- Новгородский сенатор Писарева попала в ДТП на трассе М11
- Помощница Залужного призвала украинцев идти в ВСУ словами «все равно все умрем»
- Армия Польши призналась в неудачной попытке сбить залетевшую ракету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru