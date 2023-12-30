Минобороны: ПВО сбила 13 реактивных снарядов над Белгородской областью

По данным ведомства, около 23 часов 29 декабря была пресечена попытка атаки Киева по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — указали в Минобороны.

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в ходе массированного обстрела столицы региона были повреждены десять частных домов, два авто, система водоснабжения. Кроме того, снаряд попал в жилой дом, погиб один человек, пострадали еще четверо, в том числе десятилетний ребенок.

