Турчак назвал обстрел Белгорода терактом

По его словам, этот инцидент не останется безнаказанным. Он заверил, что "Единая Россия" окажет помощь жителям Белгорода.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

