Турчак назвал обстрел Белгорода терактом

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал сегодняшний украинский обстрел Белгорода терактом.

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По его словам, этот инцидент не останется безнаказанным. Он заверил, что "Единая Россия" окажет помощь жителям Белгорода.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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