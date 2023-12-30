Турчак назвал обстрел Белгорода терактом
30 декабря 202318:32
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал сегодняшний украинский обстрел Белгорода терактом.
По его словам, этот инцидент не останется безнаказанным. Он заверил, что "Единая Россия" окажет помощь жителям Белгорода.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru