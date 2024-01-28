Режим ЧС введут в районе обрушения дома в Ростове-на-Дону

В районе обрушения пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону будет введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова.

В Петербурге произошло обрушение жилого дома

По его словам, составляются списки жителей, которым требуется жилье из маневренного фонда. В здании - 156 жилых помещений, в которых зарегистрированы 247 человек. В момент обрушения эвакуировали 95 человек. Власти рассматривают вопрос о выделении из регионального бюджета средств на покупку новых квартир для собственников жилья.

В настоящее время для горожан развернули пункты временного размещения в школе №82.

Ранее в Петербурге эвакуировали 27 человек после обрушения дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Обрушение

Горячие новости

Все новости

партнеры