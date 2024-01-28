Режим ЧС введут в районе обрушения дома в Ростове-на-Дону
В районе обрушения пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону будет введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова.
По его словам, составляются списки жителей, которым требуется жилье из маневренного фонда. В здании - 156 жилых помещений, в которых зарегистрированы 247 человек. В момент обрушения эвакуировали 95 человек. Власти рассматривают вопрос о выделении из регионального бюджета средств на покупку новых квартир для собственников жилья.
В настоящее время для горожан развернули пункты временного размещения в школе №82.
Ранее в Петербурге эвакуировали 27 человек после обрушения дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС введут в районе обрушения дома в Ростове-на-Дону
- СМИ: На клуб Mutabor снова подали в суд
- Александринка первой из федеральных театров провела гастроли в Мариуполе
- СМИ: Суд наложил арест на пенсионные накопления матери Блиновской
- Мурманская область стала самым популярным местом для «охоты» за северным сиянием
- Apple в очередной раз перенесла выпуск своего беспилотного автомобиля
- Милорад Додик: Миру сейчас необходим человечный подход Владимира Путина
- РПЦ обсудит с адвокатами Шарлота его покаяние перед патриархом Кириллом
- Сергей Шнуров & Зоя поделились клипом на песню «Гендерно-нейтральный»
- Посол Венесуэлы в Москве заявил об отсутствии русофобии в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru