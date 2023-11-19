В Астрахани 115 жителей рухнувшего дома получили выплаты

Пострадавшие в результате обрушения в Астрахани многоквартирного дома получили выплаты. Всего 115 человек, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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«115 человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты», — написал он в Telegram-канале.

По данным Бабушкина, создана комиссия, которая определит ущерб, отмечает RT.

Ранее спасатели завершили разбор завалов в частично обрушившемся доме в Астрахани. По данным главка МЧС по Астраханской области, работы с использованием инженерной техники завершены в полном объёме, вывезено 350 кубических метров конструктивных элементов дома, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Гирин
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