Сын замглавы правительства ЕАО погиб на Украине

По его словам, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, «пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг».

«Приношу свои самые глубокие соболезнования Марии Костюк, заместителю председателя правительства ЕАО, в связи с гибелью сына Андрея», - написал он.

Джабаров также выразил уверенность в том, что «память об этом человеке навсегда сохранится у всех, кто знал его».

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram-канале сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб Адам Хамхоев - племянник заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

