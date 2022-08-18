Сын замглавы правительства ЕАО погиб на Украине
Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров в своём Telegram-канале сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погиб сын замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк Андрей.
По его словам, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, «пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг».
«Приношу свои самые глубокие соболезнования Марии Костюк, заместителю председателя правительства ЕАО, в связи с гибелью сына Андрея», - написал он.
Джабаров также выразил уверенность в том, что «память об этом человеке навсегда сохранится у всех, кто знал его».
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram-канале сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб Адам Хамхоев - племянник заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
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