Племянник замминистра обороны РФ Евкурова погиб на Украине

Он написал, что Хамхоев окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ и являлся командиром десантно-штурмовой роты.

«Выражаю соболезнование заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника... Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину... Мы должны гордиться такими соотечественниками", - подчеркнул Калиматов.

Ранее в ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командира разведроты 137 полка 106 Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров - сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова.

