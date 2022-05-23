Племянник замминистра обороны РФ Евкурова погиб на Украине
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram-канале сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб Адам Хамхоев - племянник заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
Он написал, что Хамхоев окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ и являлся командиром десантно-штурмовой роты.
«Выражаю соболезнование заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника... Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину... Мы должны гордиться такими соотечественниками", - подчеркнул Калиматов.
Ранее в ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командира разведроты 137 полка 106 Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров - сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова.
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