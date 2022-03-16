На Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа

Погибший в ходе спецоперации на Украине заместитель командира разведроты 137 полка 106 Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров является сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Дудорова, сообщает РИА Новости.

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Данную информацию агентству подтвердили в администрации региона.

Выпускник кадетского корпуса Следственного комитета РФ Георгий Дудоров трагически погиб 6 марта в результате артиллерийского удара украинских националистов. Глава ведомства Александр Бастрыкин посмертно наградил его ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

По данным местных СМИ, у Дудорова-младшего остались супруга и пятимесячный ребёнок.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный Комитет РфНенецкий АОПогибшиеУкраина
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