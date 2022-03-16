На Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа
Погибший в ходе спецоперации на Украине заместитель командира разведроты 137 полка 106 Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров является сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Дудорова, сообщает РИА Новости.
Данную информацию агентству подтвердили в администрации региона.
Выпускник кадетского корпуса Следственного комитета РФ Георгий Дудоров трагически погиб 6 марта в результате артиллерийского удара украинских националистов. Глава ведомства Александр Бастрыкин посмертно наградил его ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
По данным местных СМИ, у Дудорова-младшего остались супруга и пятимесячный ребёнок.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Песков: Москву устроит шведский или австрийский вариант нейтральной Украины
- СМИ: Samsung Pay продолжает работать в России
- Песков констатировал крах святости частной собственности на Западе
- FIDE: Российские и белорусские шахматисты смогут участвовать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе
- «Бандитизм». Песков оценил санкции Запада против российских бизнесменов
- На Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа
- Песков: Санкции против Байдена и Блинкена согласовывались с Путиным
- В Госдуме надеются, что попавшие под санкции банки начнут работать в Крыму
- В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок и оснований для дефолта в России
- СМИ сообщили о гибели одного из идеологов полка «Азов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru