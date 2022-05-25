Суд признал законным заочный арест Невзорова

По словам представителя суда, «апелляционная жалоба на решение Басманного суд Москвы оставлена без удовлетворения».

Ранее Невзоров обжаловал решение о заочном аресте по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии, которое было возбуждено Следственным комитетом РФ после его публикаций в соцсетях и на YouTube, МВД России объявило журналиста в розыск.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова, его отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

