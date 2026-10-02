Юрист оценил шансы Малофеева вернуть изъятые США средства
Шансы российского бизнесмена Константина Малофеева вернуть свои деньги со счетов в США, которые были переданы Украине, близки к нулю. Об этом юрист Михаил Пирогов в беседе с NEWS.ru.
По мнению эксперта, у Малофеева практически нет шансов вернуть средства через американскую судебную систему. Теоретически это можно сделать через российские суды, однако такие шаги сопряжены с серьезными трудностями.
«В США средства были конфискованы на законных основаниях с точки зрения их законодательства. В 2023 году суд Южного округа Нью-Йорка постановил изъять $5,4 млн (примерно 449 млн рублей. — НСН), так как прокуратура утверждала, что Малофеев пытался перевести эти деньги партнеру в нарушение санкционного режима Штатов еще в 2015 году», — указал Пирогов.
Малофеев не оспорил запрос на конфискацию в американском суде, решение вступило в силу, и деньги передали Украине. Обжалование постановления зарубежного государства, особенно при наличии санкций, практически невозможно. Как отметил юрист, единственный реальный механизм в этом случае — использование указа президента РФ № 442 о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного РФ и Центробанку России в связи с недружественными действиями США. По словам Пирогова, документ позволяет россиянам, пострадавшим от недружественных действий Вашингтона, требовать компенсации за счет находящихся на территории РФ американских активов.
«Однако есть критические ограничения: деньги будут взысканы не из бюджета США и не из тех $5,4 млн, а из имущества американских компаний или граждан, которое физически находится в России», — заключил юрист.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о присвоении на счетах в США денежных средств Константина Малофеева и их использовании для финансирования ВСУ, пишет «Радиоточка НСН».
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