Журналисты Венедиктов и Невзоров внесены в список СМИ-иноагентов
Журналисты Алексей Венедиктов, Александр Невзоров и Сергей Пархоменко внесены в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.
В списке также оппозиционные политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза. Ранее в пятницу стало известно, что Кара-Мурза арестован за распространение фейков о военной операции на Украине.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
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