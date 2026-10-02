Проверка на бота: Какие тесты готовят пользователям интернета вместо «капчи»
Одноразовые подтверждения уже устарели, заявил НСН Владимир Белый.
Нейросети уже могут обойти стандартные системы проверки, поэтому пользователей ждет верификация и комплексная оценка поведения в сети, рассказал НСН робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
До 70% пользователей не проходят «капчу» (CAPTCHA — защитный тест, который определяет, кто перед экраном, человек или компьютер — примечание НСН). Причина в развитии искусственного интеллекта — он легко обходит привычные тесты, а их усложнения привели к тому, что люди справляются с ними реже, чем нейросети. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Белый объяснил, как выйти из ситуации.
«”Капча” уже становится бесполезной. Проверка на основе когнитивных тестов концептуально устарела, так как нейросети научили решать ее быстрее и точнее, чем человек. Стоимость обхода становится дешевле, чем генерация — экономика защиты ломается. Сам подход проверки необходимо менять. Одноразовый тест — это тупиковая ветка развития, а будущее — непрерывная оценка поведения пользователя. Человек кликает мышкой, вращает по монитору, что-то делает, нажимает. Индустрия уже признает проблемы и ищет варианты, например, есть такой инструмент как “Прекурсор”, который анализирует не отдельные точки, а все поведение целиком. Происходит непрерывный поведенческий анализ и оценка скроллинга в реальном времени. Еще один вариант — аттестация через различные СМС-коды, верификация через почту», — отметил он.
Ранее Белый предупредил НСН, что нейросети могут взламывать «Госуслуги» россиян.
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