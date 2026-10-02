Нейросети уже могут обойти стандартные системы проверки, поэтому пользователей ждет верификация и комплексная оценка поведения в сети, рассказал НСН робототехник и бизнесмен Владимир Белый.

До 70% пользователей не проходят «капчу» (CAPTCHA — защитный тест, который определяет, кто перед экраном, человек или компьютер — примечание НСН). Причина в развитии искусственного интеллекта — он легко обходит привычные тесты, а их усложнения привели к тому, что люди справляются с ними реже, чем нейросети. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Белый объяснил, как выйти из ситуации.