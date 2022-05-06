Невзорова заочно арестовали по делу о распространении фейков о ВС РФ

По решению суда, Невзорова отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста после его публикаций в соцсетях и на YouTube ложной информации об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Позже МВД России объявило Невзорова в розыск, сообщает RT.

