Невзорова заочно арестовали по делу о распространении фейков о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного в России СМИ-иноагентом журналиста Александра Невзорова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооружённых силах РФ, сообщает РИА Новости.

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По решению суда, Невзорова отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста после его публикаций в соцсетях и на YouTube ложной информации об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Позже МВД России объявило Невзорова в розыск, сообщает RT.

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ФОТО: ic.pics.livejournal.com
ТЕГИ:Уголовное ДелоВооруженные Силы РФФейкАлександр Невзоров
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