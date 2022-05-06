Невзорова заочно арестовали по делу о распространении фейков о ВС РФ
Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного в России СМИ-иноагентом журналиста Александра Невзорова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооружённых силах РФ, сообщает РИА Новости.
По решению суда, Невзорова отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста после его публикаций в соцсетях и на YouTube ложной информации об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Позже МВД России объявило Невзорова в розыск, сообщает RT.
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