Невзоров обжаловал заочный арест по делу о распространении фейков о ВС РФ
Признанный в России СМИ-иноагентом журналист Александр Невзоров обжаловал решение о заочном аресте по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии, сообщает ТАСС.
В Басманном суде Москвы подтвердили, что получили апелляционную жалобу.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста после его публикаций в соцсетях и на YouTube ложной информации об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе, МВД России объявило Невзорова в розыск.
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста, его отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».
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