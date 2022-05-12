Невзоров обжаловал заочный арест по делу о распространении фейков о ВС РФ

В Басманном суде Москвы подтвердили, что получили апелляционную жалобу.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста после его публикаций в соцсетях и на YouTube ложной информации об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе, МВД России объявило Невзорова в розыск.

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста, его отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

