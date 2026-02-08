Суд арестовал стрелявшего в генерала Алексеева киллера

Отмечается, что судья удовлетворил соответствующее ходатайство стороны обвинения.

Известно, что киллера обвиняют по двум статьям УК России. Речь идет о ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 4. ст. 222 («Незаконное приобретение оружия организованной группой»). Пособнику Корбы Виктору Васину уже тоже предъявили обвинение по двум статьям.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что совершивший покушение на генерала Владимира Алексеева киллер Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

