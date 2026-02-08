Суд арестовал стрелявшего в генерала Алексеева киллера
Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу исполнителя покушения на российского генерала Владимира Алексеева киллера Любомира Корбу, говорится на официальном сайте суда.
Отмечается, что судья удовлетворил соответствующее ходатайство стороны обвинения.
Известно, что киллера обвиняют по двум статьям УК России. Речь идет о ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 4. ст. 222 («Незаконное приобретение оружия организованной группой»). Пособнику Корбы Виктору Васину уже тоже предъявили обвинение по двум статьям.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что совершивший покушение на генерала Владимира Алексеева киллер Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
