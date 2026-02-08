Суд взыскал с посольства Украины в РФ свыше 5,5 млн рублей за электроэнергию
Арбитражный суд столицы взыскал с украинского посольства в России свыше 5,5 млн рублей задолженности за поставленные энергоресурсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По информации из судебных документов, суд удовлетворил иск Московской объединенной энергетической компании о взыскании долга за электро- и теплоснабжение. Известно, что по одному из исков с диппредставительства Украины взыскали более 3,46 млн рублей основной задолженности, а также примерно 180 тысяч рублей неустойки и госпошлину. Кроме того, отмечается, что начисление неустойки продолжится до момента фактической оплаты.
Также суд в Москве удовлетворил еще одно требование энергокомпании на сумму свыше 2 млн рублей, в том числе штрафы, пени и дополнительные неустойки из-за просрочки платежей. Из материалов дела известно, что задолженность сформировалась за период поставки энергоресурсов в здание посольства Украины в российской столице.
В 2022 году после начала СВО в МИД России сообщили об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине в целях безопасности. Позже Киев в одностороннем порядке объявил о разрыве дипотношений с Москвой, а в МИД Украины сообщили об эвакуации своих дипломатов. С того момента здания украинского посольства в Москве и российского посольства в Киеве фактически не используются, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
