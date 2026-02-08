Суд взыскал с посольства Украины в РФ свыше 5,5 млн рублей за электроэнергию

Арбитражный суд столицы взыскал с украинского посольства в России свыше 5,5 млн рублей задолженности за поставленные энергоресурсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По информации из судебных документов, суд удовлетворил иск Московской объединенной энергетической компании о взыскании долга за электро- и теплоснабжение. Известно, что по одному из исков с диппредставительства Украины взыскали более 3,46 млн рублей основной задолженности, а также примерно 180 тысяч рублей неустойки и госпошлину. Кроме того, отмечается, что начисление неустойки продолжится до момента фактической оплаты.