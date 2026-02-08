Гладков: Около 80 тысяч жителей Белгорода остаются без тепла после ударов ВСУ

После вчерашних ракетных обстрелов со стороны ВСУ, направленных на объекты критической энергетической инфраструктуры Белгорода, без отопления продолжают оставаться порядка 80 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел в Белгороде

Губернатор отметил, что ситуация остаётся достаточно сложной. Несмотря на круглосуточные героические усилия энергетиков, восстановительные работы продвигаются крайне медленно, но не прекращаются ни на минуту.

По данным главы региона, в настоящее время без газа находятся около 3 тысяч человек, а без электроэнергии - примерно 1 тысяча жителей. Основная проблема сохраняется именно с теплоснабжением. В связи с этим власти открывают пункты обогрева. Со списком пунктов обогрева можно ознакомиться в Telegram-канале Гладкова.

Ранее Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел в Белгороде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

