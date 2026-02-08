Гладков: Около 80 тысяч жителей Белгорода остаются без тепла после ударов ВСУ
После вчерашних ракетных обстрелов со стороны ВСУ, направленных на объекты критической энергетической инфраструктуры Белгорода, без отопления продолжают оставаться порядка 80 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что ситуация остаётся достаточно сложной. Несмотря на круглосуточные героические усилия энергетиков, восстановительные работы продвигаются крайне медленно, но не прекращаются ни на минуту.
По данным главы региона, в настоящее время без газа находятся около 3 тысяч человек, а без электроэнергии - примерно 1 тысяча жителей. Основная проблема сохраняется именно с теплоснабжением. В связи с этим власти открывают пункты обогрева. Со списком пунктов обогрева можно ознакомиться в Telegram-канале Гладкова.
Ранее Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел в Белгороде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Силы ПВО за сутки сбили почти 30 ракет РСЗО HIMARS ВСУ
- СМИ: Не менее 19 россиян отравились в Таиланде из-за льда в напитках
- МО: ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку
- Гладков: Около 80 тысяч жителей Белгорода остаются без тепла после ударов ВСУ
- Российские дроны атаковали грузовой Ан-124 на Украине
- Суд взыскал с посольства Украины в РФ свыше 5,5 млн рублей за электроэнергию
- Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде в Италии
- Володин: В РФ создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России»
- Суд арестовал стрелявшего в генерала Алексеева киллера
- СК: Стрелявший в генерала Алексеева киллер действовал по заданию украинских спецслужб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru