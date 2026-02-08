Володин: В РФ создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России»

Госдума и правительство РФ совместно создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России». Об этом в своем канале в MAX сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

В РФ хотят разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

Он рассказал, что в состав объединения войдут представители нижней палаты парламента и правительства. Володин также добавил, что вопрос создания группы обсудят на Совете ГД.

Поводом для этого стали обращения граждан и депутатов из-за закрытия почтовых отделений, в частности в сельской местности, а также в связи с низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда почтальонов в стране.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что сотрудники «Почты России» могут начать массово уходить из организации, если ситуацию в госкорпорации оставить без системных решений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Почта РоссииПравительство РоссииГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры