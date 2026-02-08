Володин: В РФ создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России»
Госдума и правительство РФ совместно создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России». Об этом в своем канале в MAX сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он рассказал, что в состав объединения войдут представители нижней палаты парламента и правительства. Володин также добавил, что вопрос создания группы обсудят на Совете ГД.
Поводом для этого стали обращения граждан и депутатов из-за закрытия почтовых отделений, в частности в сельской местности, а также в связи с низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда почтальонов в стране.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что сотрудники «Почты России» могут начать массово уходить из организации, если ситуацию в госкорпорации оставить без системных решений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
