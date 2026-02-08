СК: Стрелявший в генерала Алексеева киллер действовал по заданию украинских спецслужб

Задержанный по подозрению в покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева киллер Любомир Корба действовал по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В канале СК в МАХ говорится, что злоумышленник является уроженцем Тернопольской области Украинской ССР, но в настоящий момент имеет российское гражданство. По словам Петренко, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года для совершения теракта.

В Госдуме пообещали ВСУ жесткий ответ за покушение на генерала Алексеева

Самого киллера заочно арестовали. Отмечается, что его пособнику Виктору Васину уже предъявили обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. По данным СМИ, мужчина занимался предпринимательством в Москве и на Алтае.

Покушение на генерала Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Он находился в тяжелом состоянии, но 7 февраля пришел в сознание. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Киллера удалось задержать накануне в ОАЭ, его уже передали российской стороне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Минобороны России
