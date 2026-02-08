СК: Стрелявший в генерала Алексеева киллер действовал по заданию украинских спецслужб
Задержанный по подозрению в покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева киллер Любомир Корба действовал по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В канале СК в МАХ говорится, что злоумышленник является уроженцем Тернопольской области Украинской ССР, но в настоящий момент имеет российское гражданство. По словам Петренко, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года для совершения теракта.
Самого киллера заочно арестовали. Отмечается, что его пособнику Виктору Васину уже предъявили обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. По данным СМИ, мужчина занимался предпринимательством в Москве и на Алтае.
Покушение на генерала Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Он находился в тяжелом состоянии, но 7 февраля пришел в сознание. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Киллера удалось задержать накануне в ОАЭ, его уже передали российской стороне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С 1 апреля новорожденных начнут проверять на новые наследственные заболевания
- Умер основатель рок-группы «3 Doors Down» Брэд Арнольд
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ
- В ФСБ подтвердили задержание исполнителя покушения на генерала Алексеева
- В РФ хотят разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
- УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
- Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ
- Ростех заявил, что танки у РФ не закончатся, несмотря на заявления врага
- В современном русском языке насчитали около полумиллиона слов
- В РАН заявили о невозможности человека прожить до 120 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru