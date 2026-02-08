СК: Стрелявший в генерала Алексеева киллер действовал по заданию украинских спецслужб

Самого киллера заочно арестовали. Отмечается, что его пособнику Виктору Васину уже предъявили обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. По данным СМИ, мужчина занимался предпринимательством в Москве и на Алтае.

Покушение на генерала Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Он находился в тяжелом состоянии, но 7 февраля пришел в сознание. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Киллера удалось задержать накануне в ОАЭ, его уже передали российской стороне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».