Российские дроны атаковали грузовой Ан-124 на Украине
ВС России дронами «Герань» атаковали авиабазу на Украине, куда приземлился прибывший с военным грузом для ВСУ самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Речь идет об украинском военном аэродроме в Миргороде в Полтавской области. Согласно информации Telegram-канала «Герань цветущая», удару подвергся Ан-124 «Руслан». Известно, что воздушное судно с грузом из США прибыло в Миргород из польского Жешува. На момент написания материала в МО РФ информацию не прокомментировали.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 8 февраля российские силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Легендарные мотоциклы Jawa возвращаются в Россию
- СМИ: Сабуров после депортации из РФ даст концерты в Китае и Таиланде
- «Битва за битвой» принес Андерсону премию гильдии режиссёров США
- МО РФ: Силы ПВО за сутки сбили почти 30 ракет РСЗО HIMARS ВСУ
- СМИ: Не менее 19 россиян отравились в Таиланде из-за льда в напитках
- МО: ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку
- Гладков: Около 80 тысяч жителей Белгорода остаются без тепла после ударов ВСУ
- Российские дроны атаковали грузовой Ан-124 на Украине
- Суд взыскал с посольства Украины в РФ свыше 5,5 млн рублей за электроэнергию
- Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпиаде в Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru