Российские дроны атаковали грузовой Ан-124 на Украине

Речь идет об украинском военном аэродроме в Миргороде в Полтавской области. Согласно информации Telegram-канала «Герань цветущая», удару подвергся Ан-124 «Руслан». Известно, что воздушное судно с грузом из США прибыло в Миргород из польского Жешува. На момент написания материала в МО РФ информацию не прокомментировали.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 8 февраля российские силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».