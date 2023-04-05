Старовойт: приграничный поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ
5 апреля 202321:32
Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области остался без энергоснабжения в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет, как и каких-либо других повреждений.
Губернатор рассказал, что ремонтные бригады уже в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела.
Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru