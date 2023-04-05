Старовойт: приграничный поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ

По его словам, пострадавших нет, как и каких-либо других повреждений.

Губернатор рассказал, что ремонтные бригады уже в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

