Старовойт: приграничный поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области остался без энергоснабжения в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области

По его словам, пострадавших нет, как и каких-либо других повреждений.

Губернатор рассказал, что ремонтные бригады уже в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
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