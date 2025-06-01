Казахстан до конца июня определит участника «Интервидения»

«Определение представителя планируется завершить до конца июня 2025 года», - сообщили в ведомстве.

В рамках внутреннего отбора на конкурс рассматривают несколько молодых казахстанских исполнителей, которые зарекомендовали себя на национальных и международных площадках.

В комитете подчеркнули, что выбор языка исполнения будет зависеть от произведения и общей стратегии выступления. Также было отмечено, что возможны варианты исполнения на казахском, русском и английском языке, или их комбинация.

«Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября на Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию на конкурсе будет представлять Shaman (Ярослав Дронов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

