Казахстан до конца июня определит участника «Интервидения»
Казахстанские музыканты активно рассматривают возможность участия в конкурсе «Интервидение». Об этом сообщили в комитете культуры Министерства культуры и информации республики в разговоре с ТАСС.
«Определение представителя планируется завершить до конца июня 2025 года», - сообщили в ведомстве.
В рамках внутреннего отбора на конкурс рассматривают несколько молодых казахстанских исполнителей, которые зарекомендовали себя на национальных и международных площадках.
В комитете подчеркнули, что выбор языка исполнения будет зависеть от произведения и общей стратегии выступления. Также было отмечено, что возможны варианты исполнения на казахском, русском и английском языке, или их комбинация.
«Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября на Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию на конкурсе будет представлять Shaman (Ярослав Дронов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru