Любимова: В российских школах искусств обучаются более 1,8 млн детей

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что на сегодняшний день в стране функционирует более 5 тысяч детских школ искусств, где занимаются свыше 1,8 миллиона учащихся. Об этом Любимова сообщила в поздравлении с Международным днем защиты детей, опубликованном на официальном сайте министерства культуры.

Посвященная Дню защиты детей праздничная программа пройдет в Музее Победы

Министр напомнила, что с 2022 года по всей стране активно открываются школы креативных индустрий — это студии, оснащённые современным оборудованием, где дети обучаются созданию анимации, сочинению музыки, а также работе с технологиями виртуальной и дополненной реальности.

Любимова также поздравила всех с Международным днем защиты детей.

Сегодня, 1 июня, в России и многих других странах отмечают Международный день защиты детей. В этот день для подрастающего поколения проводят фестивали, соревнования, игры и розыгрыши, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:День Защиты ДетейРоссия

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