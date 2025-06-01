Любимова: В российских школах искусств обучаются более 1,8 млн детей
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что на сегодняшний день в стране функционирует более 5 тысяч детских школ искусств, где занимаются свыше 1,8 миллиона учащихся. Об этом Любимова сообщила в поздравлении с Международным днем защиты детей, опубликованном на официальном сайте министерства культуры.
Министр напомнила, что с 2022 года по всей стране активно открываются школы креативных индустрий — это студии, оснащённые современным оборудованием, где дети обучаются созданию анимации, сочинению музыки, а также работе с технологиями виртуальной и дополненной реальности.
Любимова также поздравила всех с Международным днем защиты детей.
Сегодня, 1 июня, в России и многих других странах отмечают Международный день защиты детей. В этот день для подрастающего поколения проводят фестивали, соревнования, игры и розыгрыши, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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