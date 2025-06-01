Зарубин: Путин проведет заседание Совбеза в начале июня
Президент России Владимир Путин на будущей неделе проведет заседание Совета безопасности РФ. Планы президента раскрыл журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По информации Зарубина, также в планах у президента совещание с представителями правительства. Кроме того, состоится заседание Совета при президенте, посвященное реализации государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России. Помимо этого, намечена встреча с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, добавил Зарубин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым в связи с происшествием на железной дороге в Брянской области. 31 мая вечером произошло обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В результате инцидента погибли семь человек, еще 71 получил различные травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru