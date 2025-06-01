Артем Дзюба продлил контракт с тольяттинским «Акроном»
Нападающий Артем Дзюба подписал новый контракт на один сезон с «Акроном». Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского клуба в своем Telegram-канале.
В «Акроне» сообщили, что в завершившемся сезоне Артём Дзюба принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 9 голов и сделав 7 результативных передач. Также он сыграл два матча в «Фонбет» — Кубка России, в которых отметился одним забитым мячом.
36-летний Дзюба перешёл в «Акрон» в сентябре 2024 года. По итогам сезона 2024/25 команда заняла девятое место в турнирной таблице РПЛ.
В марте этого года Артём стал рекордсменом по количеству голов в истории российского футбола, превзойдя показатель Александра Кержакова (233 гола). Он также является лучшим бомбардиром национальной сборной. Свой 31-й гол за сборную России он забил в товарищеском матче с Гренадой 19 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru